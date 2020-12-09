Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 14 maç sonra yenildi
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Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 14 maç sonra yenildi

09.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:54
Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 14 maç sonra yenildi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Almanya'da Brose Bamberg'e 83-82 yenilerek Avrupa kupalarında 14 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın son 2-3 dakikalık bölümünde çok hata yaptıklarını bildirdi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Almanya'da Brose Bamberg'e 83-82 yenilerek Avrupa kupalarında 14 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın son 2-3 dakikalık bölümünde çok hata yaptıklarını bildirdi.

Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, geride kalan 8 günde 4. maçlarını Brose Bamberg karşısında oynadıklarını hatırlattı.

Kendileri için zor bir maçın geride kaldığını belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Herkes sahada elinden geleni yaptı ama maçın sonunda daha az enerjimiz vardı ve son 2-3 dakikada çok fazla sayıda hata yaptık. Brose Bamberg çok iyi bir takım ve çok iyi bir organizasyon. Son iki önemli maçlarını kazandılar. İkinci yarıda iyiydik. Maç sonunda da kazanma şansımız oldu ancak yeterli olmadı. Brose Bamberg'i tebrik ediyorum."

14 maç sonra yenildi

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon mücadele ettiği FIBA Avrupa Kupası'nda ilk karşılaşmasında yenildikten sonra 13 maçını kayıpsız geçti. Organizasyonda yarı finale kadar yükselmesine rağmen FIBA Avrupa Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sonlandırılmıştı.

Pınar Karşıyaka bu sezon yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmasında da İspanya'da Bilbao Basket'i yenerek Avrupa'da yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmıştı.

Öte yandan, dünkü karşılaşmayı 10 sayı ile tamamlayan David John Kennedy, organizasyonda üst üste 18 müsabakada çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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