Pınar Karşıyaka Avrupa'da tur için sahada

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın evinde kritik son hafta maçında İspanya temsilcisi Retabet Bilbao Basket'le karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Grupta 2'nci sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, bir basamak altındaki rakibini mağlup etmesi halinde ilk 2'de yer alıp adını bir üst tura yazdıracak. Grupta liderlik koltuğunda oturan Alman ekibi Brose Bamberg Play-Off'u garantilerken, tur atlayacak ikinci takım Pınar Karşıyaka ya da Bilbao Basket olacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta İspanyol ekibini 81-72 mağlup eden Karşıyaka, yarınki randevuda 9 sayı farkla yenilse bile genel averajda üstün olması nedeniyle bir üst tura yükselecek. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, bu sezon Avrupa kupası hayalini gerçekleştirmek istediklerini ve bunun için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı