Pınar Karşıyaka Avrupa'da tur için sahada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka Avrupa'da tur için sahada

26.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:56
Pınar Karşıyaka Avrupa'da tur için sahada

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın evinde kritik son hafta maçında İspanya temsilcisi Retabet Bilbao Basket'le karşı karşıya gelecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın evinde kritik son hafta maçında İspanya temsilcisi Retabet Bilbao Basket'le karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Grupta 2'nci sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, bir basamak altındaki rakibini mağlup etmesi halinde ilk 2'de yer alıp adını bir üst tura yazdıracak. Grupta liderlik koltuğunda oturan Alman ekibi Brose Bamberg Play-Off'u garantilerken, tur atlayacak ikinci takım Pınar Karşıyaka ya da Bilbao Basket olacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta İspanyol ekibini 81-72 mağlup eden Karşıyaka, yarınki randevuda 9 sayı farkla yenilse bile genel averajda üstün olması nedeniyle bir üst tura yükselecek. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, bu sezon Avrupa kupası hayalini gerçekleştirmek istediklerini ve bunun için mücadele edeceklerini dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka Avrupa'da tur için sahada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:15:17. #1.16#
title