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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da kader sınavında

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da kader sınavında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın Avrupa'da yoluna devam edip etmeyeceğinin belli olacağı son grup maçında Polonya'da Stal Ostrow'a konuk olacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın Avrupa'da yoluna devam edip etmeyeceğinin belli olacağı son grup maçında Polonya'da Stal Ostrow'a konuk olacak. Arena Ostrow'daki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Özel uçakla Polonya'ya giden Karşıyaka'da ameliyat olan Semih Erden ve Roll'ün sakatlıkları sürerken, 2 maçtır forma giymeyen Blackmon'un durumu ise belirsiz. Geçen sezon final oynayıp kupayı ıskaladığı, bu yıl şampiyonluk hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona 2 galibiyetle başlayan Karşıyaka, ardından üst üste 3 yenilgiyle liderlik şansını kaybederken, gruptan çıkma ihtimalini de riske attı.

Son maçlar öncesi Baxi Manresa'nın liderlik ile son 16'ya kalmayı, Hapoel Jerusalem'in de Play-In oynamayı garantilediği grupta Avrupa'da yoluna devam edecek üçüncü takım bu randevuyla belli olacak. 2 galibiyeti bulunan Karşıyaka, 1 galibiyetle son sıradaki rakibini deplasmanda yenerse adını Play-In'e yazdıracak. Ege temsilcisi, ilk maçta 3 sayı farkla 80-77 yendiği rakibine 3 veya daha farklı sayıyla mağlup olursa Avrupa'ya erken havlu atacak. Temsilcimiz 2 veya 1 sayı farkla yenilirse ise 28 Aralık'ta Baxi Manresa ile 2 galibiyeti olan Hapoel arasında oynanacak maçın skorunu bekleyecek. Karşıyaka 3'ten az sayı farkıyla yenilirse Hapoel'in son maçını kazanması gerekecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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