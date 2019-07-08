Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'yi transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncu Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'yi transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncu Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı.
Pınar Karşıyaka Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl İtalya'da Virtus Bologna forması giyen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dört numara pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki M'Baye, 2,06 metre boyunda.

Kaynak: AA
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