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Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye ile yeni sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız milli basketbolcu Amath M'Baye'nin sözleşmesini uzattı.

Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye ile yeni sözleşme imzaladı
03.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:42

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız milli basketbolcu Amath M'Baye'nin sözleşmesini uzattı.

Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen M'Baye ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız basketbolcu geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 11,57 sayı, 3,61 ribaund ve 2,74 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Kaynak: AA

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