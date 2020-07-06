Pınar Karşıyaka alternatif arıyor ING Basketbol Süper Ligi'nde Taylor, M'Baye, Yunus, Nusret, Metecan'la sözleşme yenileyip dış transferde şutör guard Sek Henry ile anlaşan Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ın ayrıldığı, Semih Erden'in de durumunun belirsiz olduğu 5 numaraya takviye arayışında.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Taylor, M'Baye, Yunus, Nusret, Metecan'la sözleşme yenileyip dış transferde şutör guard Sek Henry ile anlaşan Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ın ayrıldığı, Semih Erden'in de durumunun belirsiz olduğu 5 numaraya takviye arayışında.

Yeşil-kırmızılılarda Teksüt Bandırma'dan listeye alınan Emanuel Terry'nin transferi gerçekleşmedi. A Milli Takım'ın yanı sıra geçen sezon takımda da kaptanlığı yapan NBA patentli pivot Semih Erden'e yapılan ücretinde indirime gitmesi teklifine yanıt bekleniyor. Semih kalırsa bir yabancı, ayrılırsa ise bir yabancı, bir yerli pivot transferi gerçekleştirecek İzmir ekibi, alternatif isimleri değerlendiriyor.

Kaynak: DHA