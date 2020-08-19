Pınar Karşıyaka, Alp Karahan'la yollarını ayırdı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da oyuncu Alp Karahan'la yollar ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da oyuncu Alp Karahan'la yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonundan itibaren A takım forması giyen Alp Karahan ile yolların, oyuncunun talebiyle karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Alp Karahan'a hem alt yaş kategorilerinde hem de A takım düzeyinde kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan, genç oyunculardan Berke Aygündüz'ün, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol'da mücadele edeceği de aktarıldı.

Kaynak: AA