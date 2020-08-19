Pınar Karşıyaka, Alp Karahan ile yollarını ayırdı Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki skorer guard Alp Karahan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki skorer guard Alp Karahan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da 2020-2021 sezonu kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 sezondur kadrosunda bulunan 22 yaşındaki skorer guard Alp Karahan ile yollarını ayırdı. Karşıyaka Spor Kulübü ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2016-2017 sezonundan bu yana A takımımızda forma giyen Alp Karahan ile yollarımız, kendisinin talebi sonrası karşılıklı anlaşma sonucu ayrılmış bulunmaktadır. Alp Karahan'a hem alt yaş kategorilerinde hem de A takım düzeyinde kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür eder kendisine kariyerinin gelecek döneminde başarılar dileriz." - İZMİR

Kaynak: İHA