Pınar Karşıyaka, Akil Mitchell'le yollarını ayırdı - Haberler Spor
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Pınar Karşıyaka, Akil Mitchell'le yollarını ayırdı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka, Akil Mitchell'le yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da ABD'li oyuncu Akil Mitchell takımdan ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da ABD'li oyuncu Akil Mitchell takımdan ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, sezon başında takıma katılan Akil Mitchell'le yolların ayrıldığı belirtildi. Mitchell'a takıma verdiği katkıdan dolayı teşekkür edildi.

Mitchell, ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçer maçta forma giydi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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