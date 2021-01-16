Pınar Karşıyaka 9'uncu galibiyetin peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 maç kazanarak 16 haftada 13 galibiyetle lider Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun gerisinde üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u son yılların galibiyet serisi rekorunu kırmak için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Art arda 8 galibiyetle geçen sezon koronavirüs salgınıyla ligler durdurulana kadar yakaladığı seriyi egale eden Kaf-Kaf, yarın da kazanırsa son 16 yılın en iyi serisine imza atacak. Yeşil-kırmızılı ekip ligde 2004-2005 sezonunda ise Play-Off'a kadar üst üste 10 galibiyet almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı