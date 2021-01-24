Pınar Karşıyaka: 75-85

SALON: Enka

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Özlem Yalman (xx), Ali Köseoğlu (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (x) 5, Vasiliauskas (xx) 12, Okben (xx) 10, Zack (xxx) 17, Hummer (xxx) 17, Ege (xx) 6, Wimbush (x) 3, Dorukhan (xx) 5, İlkan (x), Boran (x), CanberkPINAR KARŞIYAKA : Morgan (xxx) 16, Onuralp (xx) 5, Taylor (xx) 8, M Baye (xxx) 17, Yunus (xx) 3, Semih (xx) 2, Kenndy (xxx) 12, Henry (xxx) 15, Nusret (xx) 7, Metecan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 18-22DEVRE: 38-473'ÜNCÜ PERİYOT: 55-675 FAUL ALAN: Dk. 36-59 Ege (Aliağa Petkimspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nde iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 18'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, deplasmanda son sıradaki Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Üst üste 10'uncu galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, 2004-05 sezonundaki kulüp tarihinin en iyi galibiyet serisini 16 yıl sonra egale etti. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı takımın başında 300'üncü maçına çıktı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca önderliğinde oynadığı 300 maçta 196 galibiyet, 103 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.Ev sahibi ekip maça Zack'in sayılarıyla başlayıp oyunun ilk bölümünde 6-2'lik üstünlük kurdu. Taylor'ın etkili oyunu ve Onur Alp'in müthiş smacıyla Pınar Karşıyaka 11-8 öne geçerken, Aliağa Petkim Hummer'in 3 sayılık basketiyle skoru 11-11'e getirdi. Karşıyaka M Baye'nin devreye girmesiyle periyodu 22-18 üstün tamamladı.Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte Vasiliauskas, Zack ve Ege'nin sayılarıyla 34-33 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor karşısında Pınar Karşıyaka, Taylor'ın erken faul problemiyle sıkıntı yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, Sek Henrn'nin bitime 22 saniye kala ve son saniye attığı 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 9 sayı önde girdi: 38-47.Üçüncü periyoda Vasiliauskas'ın sayılarıyla başlayan Aliağa Petkimspor, Okben'in de skora katkısıyla 12-0'lık seri yakalayarak çeyreğin başında 50-47 öne geçti. Bu bölümde Morgan ve Kennedy ile sayı üreten Pınar Karşıyaka, rakibine 13-0'lık seriyle (50-60) karşılık verdi. Konuk takım son bölüme 67-55 önde girdi.

Final periyodunun başında 6-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, Okben ve Hummer'in 3 sayılık basketleriyle bitime 5 dakika 18 saniye kala farkı 4 sayıya (69-73) kadar indirdi. Pınar Karşıyaka, rakibine Henry'nin turnikesi ve M Baye'nin 3 sayılık basketiyle karşılık verip farkı 9'a çıkardı: 69-78. Pınar Karşıyaka, müsabakayı 10 sayı farkla kazandı: 75-85.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ