Pınar Karşıyaka: 59-92

SALON: Enka

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Pınar Karşıyaka, İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda farklı mağlup etti: 59-92. Aliağa ENKA Spor Salonu'nda karşılıklı basketlerle başlayan maçta Karşıyaka, Taylor'un üst üste üç 3 sayılık basket isabetiyle üstünlüğü erken ele aldı. Colson ve M'Baye'nin yüzdeli dış atışlarıyla farkı henüz ilk periyotta 18 sayıya kadar çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, ilk 10 dakikayı 25-11 önde tamamladı. İkinci periyotta Petkimspor'un Nusret'le farkı azaltma çabalarına yine Taylor önderliğinde izin vermeyen Pınar Karşıyaka, farkı 21 sayıya taşıyıp devreyi de 45-26 önde bitirdi. Ev sahibi Petkim'in oyuna ortak olma çabalarına sonuç alamadığı üçüncü periyot sonunda son 10 dakikaya 67-47 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Dördüncü ve son periyotta çok rahat bir oyunla farkı açmayı sürdüren Pınar Karşıyaka, salondan 33 sayı farkla, 92-59 galip ayrıldı. Yeşil-kırmızılılarda Taylor 8'de 6 üçlük isabetiyle 20 sayıyla oynarken, yeni transferlerden Colson 18, M'Baye 15, Blackmon 12 sayı üretti.