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Pınar Karşıyaka: 59-92

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka: 59-92

SALON: EnkaHAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Kerem Baki (xx), Yiğit Gönültaş (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Brown (xx) 8, Foreman (xx) 8, Conger (xxx) 12, Aldridge (xx) 8, Planinic (x) 1, Nusret (xxx) 13, Erol Can (x) 3, Ömer Yasir (x) 4, Metehan (x) 2, Yiğit (x)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 20, Yunus (xx)...

SALON: Enka

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Kerem Baki (xx), Yiğit Gönültaş (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Brown (xx) 8, Foreman (xx) 8, Conger (xxx) 12, Aldridge (xx) 8, Planinic (x) 1, Nusret (xxx) 13, Erol Can (x) 3, Ömer Yasir (x) 4, Metehan (x) 2, Yiğit (x)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 20, Yunus (xx) 4, Colson (xxx) 18, M'Baye (xxx) 15, Semih (xx) 4, Can (xx) 5, Mitchell (x) 2, Blackmon (xxx) 12, Berkan (xx) 2, Mahir (x) 2, Burak Can (xxx) 8, Ali Efe (x)

1.PERİYOT: 11-25

İLK YARI: 26-45

3.PERİYOT: 47-67

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Pınar Karşıyaka, İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda farklı mağlup etti: 59-92. Aliağa ENKA Spor Salonu'nda karşılıklı basketlerle başlayan maçta Karşıyaka, Taylor'un üst üste üç 3 sayılık basket isabetiyle üstünlüğü erken ele aldı. Colson ve M'Baye'nin yüzdeli dış atışlarıyla farkı henüz ilk periyotta 18 sayıya kadar çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, ilk 10 dakikayı 25-11 önde tamamladı. İkinci periyotta Petkimspor'un Nusret'le farkı azaltma çabalarına yine Taylor önderliğinde izin vermeyen Pınar Karşıyaka, farkı 21 sayıya taşıyıp devreyi de 45-26 önde bitirdi. Ev sahibi Petkim'in oyuna ortak olma çabalarına sonuç alamadığı üçüncü periyot sonunda son 10 dakikaya 67-47 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Dördüncü ve son periyotta çok rahat bir oyunla farkı açmayı sürdüren Pınar Karşıyaka, salondan 33 sayı farkla, 92-59 galip ayrıldı. Yeşil-kırmızılılarda Taylor 8'de 6 üçlük isabetiyle 20 sayıyla oynarken, yeni transferlerden Colson 18, M'Baye 15, Blackmon 12 sayı üretti.


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Haber: Pınar Karşıyaka: 59-92 - Haberler Spor
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