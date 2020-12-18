Pınar Karşıyaka 5'e 5 için Galatasaray deplasmanında
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Pınar Karşıyaka 5'e 5 için Galatasaray deplasmanında

18.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:39
Pınar Karşıyaka 5'e 5 için Galatasaray deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımda yaşanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından son oynadığı 4 maçı kazanarak puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray deplasmanında 5'te 5 yapmaya çalışacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımda yaşanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından son oynadığı 4 maçı kazanarak puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray deplasmanında 5'te 5 yapmaya çalışacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşıyaka bu sezon Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 12 maçta 9 galibiyet alıp zirve yarışı verirken, Galatasaray ise 4 galibiyet, 8 mağlubiyetle alt sıralara demir attı. Sezon başında iki takımın da birer puanı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından silinmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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