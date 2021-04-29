Pınar Karşıyaka 20 gün sonra parkede
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Pınar Karşıyaka 20 gün sonra parkede

Pınar Karşıyaka 20 gün sonra parkede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde takım ve teknik heyetteki koronavirüs vakaları nedeniyle 10 Nisan'daki Galatasaray randevusunun ardından hiç maç yapamayan Pınar Karşıyaka, vakalar iyileştikten sonra yarın 20 gün sonra ilk kez parkeye çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde takım ve teknik heyetteki koronavirüs vakaları nedeniyle 10 Nisan'daki Galatasaray randevusunun ardından hiç maç yapamayan Pınar Karşıyaka, vakalar iyileştikten sonra yarın 20 gün sonra ilk kez parkeye çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip erteleme maçında ligden düşmesi kesinleşen OGM Ormanspor'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. 28 haftada 20 galibiye, 8 mağlubiyetle ilk 4 içinde Play-Off girmesi garanti olan İzmir temsilcisi, ligde son 4 maçını kaybederek ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Karşıyaka'nın normal sezonun son haftasında Beşiktaş'la evinde oynaması gerekip daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle pazar gününe ertelenen karşılaşma ise yeşil-kırmızılıların talebiyle tekrar ertelendi. Karşıyaka, Ormanspor deplasmanının ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Mayıs Çarşamba günü Rusya'da Nymburk'la oynayacağı çeyrek final maçına bilenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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