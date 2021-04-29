Pınar Karşıyaka 20 gün sonra parkede

ING Basketbol Süper Ligi'nde takım ve teknik heyetteki koronavirüs vakaları nedeniyle 10 Nisan'daki Galatasaray randevusunun ardından hiç maç yapamayan Pınar Karşıyaka, vakalar iyileştikten sonra yarın 20 gün sonra ilk kez parkeye çıkacak.