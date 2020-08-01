Pınar Karşıyaka 10 Ağustos'ta başlayacak ING Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra bu sene iddialı takımların yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Pınar Karşıyaka, sezonun hazırlıklarına 10 Ağustos'ta tam kadro olarak başlamayı planlıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra bu sene iddialı takımların yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Pınar Karşıyaka, sezonun hazırlıklarına 10 Ağustos'ta tam kadro olarak başlamayı planlıyor. İç transferde geçen sezon başarılı grafik sergilediği kadroyu 3 oyuncu hariç koruyup, dış transferde Sek Henry, Raymar Morgan ile Mahir Agva'yı alan Kaf-Kaf, başka takviye yapmayacak. Yeşil-kırmızılılarda salonda bireysel çalışan yerli oyuncular bayramdan sonra parkeye inerken, yabancı oyuncular 10 Ağustos'a kadar tamamlanmış olacak.

Kaynak: DHA