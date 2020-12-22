Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi

22.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:46

Son dakika haberi: Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi Muğla'nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası Bağ evi havadan görüntülendi Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından önce boğulan, ardından varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in...

Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası Bağ evi havadan görüntülendi

MUĞLA - Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından önce boğulan, ardından varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evi Drone ile havadan görüntülendi.

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın keşif için cinayetin işlendiği eve getirilmeden önce havadan Drone ile görüntülenen bağ evine yapılan ilk duruşmada verilen ara karar gereği cinayet gecesi Pınar Gültekin'in öldürüldükten sonra yakıldığı ve üzerine beton döküldüğü varil ile ayanı ölçülerdeki varil de Emniyet ekipleri tarafından bağ evine getirildi.

Keşif öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sanık Cemal Metin Avcı bağ evine getirilerek keşif saati bekleniyor.

Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi
Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Özlem Zengin Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aslı Tandoğan Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:45:58. #1.14#
title