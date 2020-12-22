Son dakika haberi | Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi

Son dakika haberi: Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi Muğla'nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası Bağ evi havadan görüntülendi Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından önce boğulan, ardından varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in...

Pınar'ın öldürüldüğü cinayet evi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası Bağ evi havadan görüntülendi

MUĞLA - Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından önce boğulan, ardından varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evi Drone ile havadan görüntülendi.

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın keşif için cinayetin işlendiği eve getirilmeden önce havadan Drone ile görüntülenen bağ evine yapılan ilk duruşmada verilen ara karar gereği cinayet gecesi Pınar Gültekin'in öldürüldükten sonra yakıldığı ve üzerine beton döküldüğü varil ile ayanı ölçülerdeki varil de Emniyet ekipleri tarafından bağ evine getirildi.

Keşif öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sanık Cemal Metin Avcı bağ evine getirilerek keşif saati bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN