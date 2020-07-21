Pınar'ın cenazesi ailesine teslim edildi
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Pınar'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Muğla'da cinayete kurban giden 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Pınar'ın cenazesi ailesine teslim edildi
21.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:39

Muğla'da cinayete kurban giden 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Muğla'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin'in 16 Temmuz'da Muğla'daki bir alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüsü üzerinden yola çıkan Emniyet ve Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gültekin'in yakın arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Alınan bilgiler doğrultusunda Pınar Gültekin'in Menteşe ilçesinde bar işletmecisi C.M.A. ile görüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli, jandarma ve polis tarafından oluşturulan sivil ekip tarafından gözaltına alındı ve sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. C.M.A.'nın Gültekin'i Menteşe Karabağlar yaylasında bulunan ve depo olarak kullandığı yayla evine götürdüğü, burada tartıştıktan sonra öldürdüğü, cesedi ortadan kaldırmak için boş bir varile koyduktan sonra kokmaması için üzerine de beton döktüğü öğrenildi.

Cesedi varil içinde ormanlık alana atmış

Zanlının, cesedi ortadan kaldırmak için araç ile Menteşe kırsal Dirgeme Mahallesi yakınlarında bulunan eski kireç ocakları bölgesinde ormanlık alana attığı ortaya çıktı. Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri C.M.A.'nın itirafları sonrası cesedin atıldığı bölgede yaptığı incelemede varili buldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından varil beton makas ile kesildikten sonra Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

"Cenaze aileye teslim edildi"

Pınar Gültekin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Sıddık, anne Şefika ve erkek kardeşi Vedat Gültekin Adli Tıp Kurumu önünde kızları Pınar Gültekin'in cenazesini almak için İstanbul'dan geldi. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından, genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Pınar Gültekin'in cenazesinin doğum yeri olan Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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