Pınar'ın ailesi cenazeyi bekliyor
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Pınar'ın ailesi cenazeyi bekliyor

Pınar'ın ailesi cenazeyi bekliyor Muğla'da cinayete kurban giden 27 yaşındaki Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi doğum yeri Bitlis Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

21.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:36

Pınar'ın ailesi cenazeyi bekliyor

Muğla'da cinayete kurban giden 27 yaşındaki Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi doğum yeri Bitlis Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

MUĞLA - Muğla'da 5 gün önce kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin'in bar işletmecisi C.M.A tarafında öldürüldükten sonra bir varile konulan cesedinin üzerine beton dökülmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi devam eden pınar Gültekin'in babası ve kardeşi cenazenin kısa zamanda kendilerine teslim edilmeyeceğini belirtti.

16 Temmuz'da Muğla'daki bir Alışveriş Merkezi'nin güvenlik kameralarına yansıyan Pınar Gültekin'in son görüntüsü üzerinden yola çıkan Emniyet ve Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin'in yakın arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Kimlerle görüştüğü konusunda alınan bilgiler doğrultusunda Menteşe ilçesinde bar işletmecisi C.M.A. ile gönül bağı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli Jandarma ve Polis tarafından oluşturulan sivil ekip tarafından gözaltına aldı ve sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

C.M.A.'nın Menteşe Karabağlar yaylasında bulunan ve depo olarak kullandığı yayla evine götürdüğü, burada tartıştıktan sonra öldürdüğü, cesedi ortadan kaldırmak için boş bir varile koyduktan sonra kokmaması için üzerine de beton döktüğü öğrenildi.

Cesedi ortadan kaldırmak için araç ile Menteşe kırsal Dirgeme Mahallesi yakınlarında bulunan eski kireç ocakları bölgesinde ormanlık alana attığı ortaya çıktı. Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri C.M.A.'nın itirafları sonrası cesedin atıldığı bölgede yaptığı incelemede varili buldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından varil beton makas ile kesildikten sonra Pınar Gültekin'in cesedine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.M.A.'nın sorgusu devam ediyor.

Pınar Gültekin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Sıddık, anne Şefika erkek kardeşi Vedat Gültekin Adli Tıp Kurumu önünde kızları Pınar Gültekin'in cenazesini almak için İstanbul'dan geldiler.

Pınar Gültekin'en erkek kardeşi Vedat Gültekin, kıs kardeşinin vahşice öldürüldüğünü açıkladı. Gültekin, "Kız kardeşim burada Üniversitede okumak isterken kendisi ile arkadaş olmak isteyen kişi ilk başta kendisini bekar birisi olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha kendisi ile iletişime geçmemesini söylüyor. Bir daha da kendisini aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça darp ederek arabasına bindiriyor. Ormanlık alana götürüyor. Orada kendisini dövüyor. Kızın bayıldığını görünce orada boğarak öldürüyor. Ardından bir varilin içine koyun, üzerine benzin döküp yakıyor. En son üzerine beton döküyor ve bir yere gömüyor. Adli süreç başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını da söyledi. Bu olay herkesin başına gelebilir. Kardeşimin başına gelmiştir. Yarın annesinin başına, başkasının başına gelebilir. Şuan Adli Tıp Kurumunda vücudu deforme olduğu için, yandığı için DNA testi yapılacak. Annemle babamın DNA'sı ile uyuşmasını gösterecekler. Bu durumun biraz uzun süreceğini, bir hafta ile 15 gün arasında süreceğini söylemişler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Çünkü Türkiye'nin her tarafından akrabalarımız cenazeye, taziyeye gelmek için yola çıktılar. Kendisinin mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesi Hayda köyünde kazılmıştır. Cenazemizi alıp gitmek istiyoruz. Kızkardeşim karıncaya bile zarar vermeyen, buraya okumaya gelmiş ve üniversiteyi bitirmek için bu zaten son senesiydi. İki dersten kalmıştı. Dersini verip bayramda eve gelecekti. Kimseye zararı dokunmayan bir kızdı. Aynı Özgecan Aslan gibi o da masun bir kızdı. Erkek katliamında gitti. İlk başta biz bir cinayet olup olmadığını bilmiyorduk. En son kızkardeşim kendisi ile telefonda konuşmuştu. Telefon ile konuştuktan sonra bir daha kendisinden haber alamadık" dedi.

Baba Sıddık Gültekin, "6 senedir kızım burada okuyor. Bir tane canavarca, adice, bir katil zanlısı kızımı vahşice öldürmüştür. Bir sene içinde bu üçüncü vakadır Muğla'da oluyor. Muğla'da ne oluyor. Jandarma ve Emniyet ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel işlerini yaptılar. Ben memnunum. Ama gerisinde asla memnun değilim. Ben 15 gün cenazemi almazsam ben burada yaşayamam ki" dedi.

Pınar'ın ailesi cenazeyi bekliyor

Kaynak: İHA

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