Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (11) PINAR'IN OYNADIĞI TANITIM FİLMİ ORTAYA ÇIKTITürkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı.

PINAR'IN OYNADIĞI TANITIM FİLMİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı. Arkadaşı Batuhan Altun tarafından Marmaris Saklıgöl'de çekildiği belirlenen tanıtım filminde, bir turistik tesise gelen üç arkadaşın hikayesi işleniyor. Pınar Gültekin'in kahvaltı ettiği anlar ve görüntülerin sonundaki gülümsemesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -

Kaynak: DHA