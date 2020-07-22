Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (10)
PINAR'IN KATİLİ TUTUKLANDI Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
22.07.2020 00:20 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:40
PINAR'IN KATİLİ TUTUKLANDI
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA
Kaynak: DHA