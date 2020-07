Pınar'ı eski sevgili öldürmüş Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (5) - (ACILI... Pınar'ı eski sevgili öldürmüş Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (5)ACILI BABA VE AĞABEY KONUŞTUMuğla'nın Ula İlçesinde öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesini bekleyen acılı baba Sıddık Gültekin, Şu anda çok sinirliyim, sinirli halimle konuşuyorum bütün Türkiye'den de özür diliyorum.

ACILI BABA VE AĞABEY KONUŞTUMuğla'nın Ula İlçesinde öldürülen Pınar Gültekin 'in cenazesini bekleyen acılı baba Sıddık Gültekin, Şu anda çok sinirliyim, sinirli halimle konuşuyorum bütün Türkiye 'den de özür diliyorum. Maalesef 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür. Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum, şu anda doktor bey bana diyor ki 'DNA testi acaba kızınız mı değil mi 15 gün sonra cenazeyi alırsınız.' Ne zaman çıkacağı belli değil. Bizim insanlar hepsi şu anda bekliyorlar, kabristanı bile açılmış. Muğla'da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor. Jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Ben 15 gün burada yaşayamam dedi.İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ise, şöyle konuştu Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darbederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu'nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır.'KURBAN BAYRAMI'NDA EVİNDE OLACAKTI'Kız kardeşinin karıncaya bile zarar vermediğini anlatan ağabey Vedat Gültekin, Buraya üniversite okumaya gelmiş. Bu sene zaten son senesiydi. İki dersinden kalmıştı. Derslerini verip, bayramda evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan kızdı yani. Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti. Biz burada mağdur durumdayız, bir an önce cenazemizin verilip, memleketimize gömmeye gitmek istiyoruz diye konuştu.

Pınar Gültekin'in ailesi ve yakınlarının Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA