Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (2)- Yeniden
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Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (2)- Yeniden

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (2)- Yeniden
21.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:23

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan aramada, Gültekin'in, varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDIMuğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı C.M.A. teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen özel ekip, C.M.A.'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı. DÖVEREK BAYILTMIŞ, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞC.M.A., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. C.M.A., Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. C.M.A. daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti.C.M.A.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Gültekin'in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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