Pınar Gültekin kimdir? Pınar Gültekin katili kim? Pınar Gültekin bulundu mu?
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Pınar Gültekin kimdir? Pınar Gültekin katili kim? Pınar Gültekin bulundu mu?

Üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin,Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolmuştu. Tüm ekiplerin arama çalışmalarına rağmen haber alınmayan genç kızın cansız bedenine 21 Temmuz günü ulaşıldı. Peki, Pınar Gültekin'in katili kim?

Pınar Gültekin kimdir? Pınar Gültekin katili kim? Pınar Gültekin bulundu mu?
21.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:16

Pınar Gültekin 16 Temmuz'da kaldığı evden çıktıkta sorna ne ailesi ne de arkadaşları ondan haber alamadı. Annenin jandarma karakoluna başvurmasıyla arama çalışmaları başladı. Akyaka Mahallesi'nin çevresinde son defa görülen gen kızın cansız bedeni bir varilin içinde bulundu.

PINAR GÜLTEKİN KİMDİR?

Gültekin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde eğitim görüyordu. 16 Temmuz günü yalnız yaşadığı Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı ve sonrasında kendisine ulaşmak isteyen ailesi, telefonların cevapsız kalmasıyla korkuya kapıldı.

Abla Sibel Gültekin ile anne Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Genç kızın son olarak Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü öğrenildi.

PINAR GÜLTEKİN BULUNDU MU?

Muğla'da üniversite eğitimini sürdüren Pınar Gültekin, ailesinin başvurusuyla tüm ilçede aranmaya başlanmıştı. Gültekin'in 5 günün ardından, Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda bir varil içinde cansız bedenine ulaşıldı.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ KİM?

Olayla ilgili genç kıızn erkek arkadaşı C.M.A. gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, kendisinden ayrılan kız arkadaşı ile yeniden barışmak isteyen C.M.A. tüm çabalarına rağmen Pınar Gültekin'i ikna edemeyince, Gültekin'i önce darbetti sonra ise öldürerek varille ormanlık alana attı. C.M.A. sorguda suçunu itiraf etti.

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