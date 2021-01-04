Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava (1)
04.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:11
Muğla Adalet Sarayı binası Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in açıklaması MUĞLA - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in açıklaması MUĞLA - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı