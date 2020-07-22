Pınar Gültekin'in öldürüldüğü evin içi görüntülendi
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Pınar Gültekin'in öldürüldüğü evin içi görüntülendi

Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

22.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:33

Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

En son Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin cafesinde 16.14'de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pınar Gültekin'in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05'de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.


Pınar Gültekin'in öldürüldüğü evin içi görüntülendi

Kaynak: İHA

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