Pınar Gültekin'in katilinin eşi ayakta zor duruyor! Psikolog yardımı alıyor
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Pınar Gültekin'in katilinin eşi ayakta zor duruyor! Psikolog yardımı alıyor

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi, yaşanan süreçten dolayı balkona bile çıkamıyor. 3,5 yaşında bir kızı olan anne, psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor.

Pınar Gültekin'in katilinin eşi ayakta zor duruyor! Psikolog yardımı alıyor
29.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:07

Muğla'da geçen hafta tüm dünyayı ayağa kaldıran bir cinayet yaşanmıştı.Pınar Gültekin, geçtiğimiz hafta Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Muğla'da yaşanan olayın yankıları devam ederken Avcı'nın eşi de olayın hayattaki mağdurlarından biri oldu. Acılı eşin yakınlarından biri,"Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor" sözleriyle durumu anlattı.

"BALKONA BİLE ÇIKAMIYORUM"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti.

Psikolojik destek almaya başlayan E.A., belediyedeki işinden de izin aldı. Kız kardeşi ve annesinin desteğiyle 3.5 yaşındaki kızıyla birlikte süreci atlatmaya çalışıyor. E.A.'nın yaşadığı üzüntü ve stresi yakınlarına, "Balkona bile çıkamıyorum" diyerek ifade ettiği öğrenildi. E.A.'nın bir yakını Hürriyet'e, "Bu kadın da çocuğuyla birlikte olayın ikinci mağduru. Düzenli bir hayatı varken böyle bir şeye maruz aldı. Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor" dedi. E.A. geçen hafta avukatına boşanmak için vekâlet vermişti.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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