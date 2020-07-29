Pınar Gültekin'in katilinin eşi ayakta zor duruyor! Psikolog yardımı alıyor Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi, yaşanan süreçten dolayı balkona bile çıkamıyor. 3,5 yaşında bir kızı olan anne, psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor.

Muğla'da geçen hafta tüm dünyayı ayağa kaldıran bir cinayet yaşanmıştı.Pınar Gültekin, geçtiğimiz hafta Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Muğla'da yaşanan olayın yankıları devam ederken Avcı'nın eşi de olayın hayattaki mağdurlarından biri oldu. Acılı eşin yakınlarından biri,"Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor" sözleriyle durumu anlattı.

"BALKONA BİLE ÇIKAMIYORUM"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti.

Psikolojik destek almaya başlayan E.A., belediyedeki işinden de izin aldı. Kız kardeşi ve annesinin desteğiyle 3.5 yaşındaki kızıyla birlikte süreci atlatmaya çalışıyor. E.A.'nın yaşadığı üzüntü ve stresi yakınlarına, "Balkona bile çıkamıyorum" diyerek ifade ettiği öğrenildi. E.A.'nın bir yakını Hürriyet'e, "Bu kadın da çocuğuyla birlikte olayın ikinci mağduru. Düzenli bir hayatı varken böyle bir şeye maruz aldı. Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor" dedi. E.A. geçen hafta avukatına boşanmak için vekâlet vermişti.