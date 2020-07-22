Pınar Gültekin'in katili tutuklandı! Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı tutuklandı
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Pınar Gültekin'in katili tutuklandı! Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı tutuklandı

Muğla'da 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'i katil zanlısı Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Gültekin'in katili tutuklandı! Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı tutuklandı
22.07.2020 08:04 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:08

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğarak öldürüp cansız bedenini yakan katil zanlısı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi. Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

MUĞLA KADIN PLATFORMU ADLİYEYE YÜRÜMEK İSTEDİ

Öte yandan Muğla Kadın Platformu üyeleri, Pınar Gültekin'in öldürülmesini, basın açıklaması ve yürüyüş yaparak, protesto etti. Menteşe ilçesinde, "Pınar Gültekin için sokaktayız, isyandayız" sloganıyla Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Sessiz kalmıyoruz", "Yasta değil, isyandayız", "Kadın katliamlarını durduracağız" yazılı dövizlerle Muğla Adliye Sarayına yürümek istedi. Polisin Atatürk Stadı'na kadar yürümelerine izin verdiği kadınlar, slogan atarak ve düdük çalarak yine Sınırsızlık Meydanı'nda yürüyüşlerini sonlandırdı.

Muğla Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı Selin Bileği, günde neredeyse 3 kadının katledildiğini belirtti. Muğla'daki kadınların ve kadın öğrencilerin maruz kaldıkları şiddetin tesadüf, kaza, namusla özdeşleştirilecek ya da "Cinnet geçirdim öldürdüm" denilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bileği, "Bizler daha birkaç ay önce Pınar'ın yürüdüğü sokaklarda aynı güvencesiz kanunlar altında baskılanan kadınlarız." dedi.

Pınar Gültekin'in katili tutuklandı! Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi son sınıfında öğrenim gören ve sınavlara hazırlanan Pınar Gültekin 16 Temmuz tarihinde öğleden sonra aniden ortadan kayboldu. Ailesi polis ve jandarmaya başvurarak ayrıca sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi.

Ekipler, Pınar Gültekin'i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Polis, Gültekin'in AVM'de bir kişi ile konuştuğunu ve bu kişinin Muğla merkezde Cüce Bar isimli eğlence mekanını işleten evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı olduğunu belirledi.

VARİLİN İÇİNDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Avcı'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'ndeki çiftlik evinin etrafındaki ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri ormanlık alana atılmış bir varil tespit etti. İtfaiye ekiplerinin elektrikli keski ile güçlükle açabildiği varil içinden çıkan cansız kadın bedenin Pınar Gültekin'e ait olduğu saptandı.

DÖVÜLDÜ, BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ VE CANSIZ BEDENİ YAKILDI

Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

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