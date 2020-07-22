Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı sorguda her şeyi itiraf etti Muğla'da Pınar Gültekin'i canice katleden Cemal Metin Avcı, emniyetteki sorguda her şeyi itiraf etti. Sorguda, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuna şaşırıp cinayeti daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca olayı detaylarıyla anlattı.

Muğla'da eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'in cinayetini araştıran ekipler, öncelikle genç kızı tanıyanların listesini çıkardı. Listeyi çıkaran ekipler Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı ismine odaklandı. Emniyetteki sorgusunda polisin, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuna şaşırıp köşeye sıkıştı. Çözülmeye başlayan cani, cinayeti itiraf edip olayı bütün ayrıntılarıyla anlattı.Muğla'nın Ula ilçesinde cansız bedeni ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi genç kızın tutuklanan katil zanlısına, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekibin, yüzlerce görüntü, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve telefon kayıtlarından ulaştığı öğrenildi.

PINAR GÜLTEKİN'İN CESEDİNE NASIL ULAŞILDI?

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailesinin kayıp başvurusunun ardından Pınar Gültekin'i bulmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. JASAT bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman zaman polisten de yardım alarak adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışmasına yön verdi. Öncelikle Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarıldı. Olağan şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerası kaydını izledi, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendirdi.

KATİL CEMAL METİN AVCI'NIN TUTARSIZ SÖYLEMLERİ ELE VERDİ

Çok sayıda kişiyle yapılan görüşme sonrası tüm şüpheler Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark eden ekipler, bu sefer elde edilen delillerle zanlının karşısına çıkınca cinayet aydınlatıldı.

"İKİ PET ŞİŞE BENZİNİ NEDEN ALDIN?"

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlının 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da Menteşe ilçesinde alışveriş merkezinde bir araya geldiği belirlendi. Ayrıca Avcı'nın, kaybolduğu güne kadar genç kızla çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Ekiplerin, adresini verdiği akaryakıt istasyonundan "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuna şaşıran zanlı, daha fazla cinayeti gizleyemeyeceğini anlayınca olayı detaylarıyla anlattı.

VARİLE KOYUP, ORMANLIK ALANA ATTI

Avcı, ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Öldürdüğü Gültekin'i bir varile koyarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını kaydeden zanlı, daha sonra ekiplere varilin yerini gösterdi.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNASIL OLDU?

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu. Kurulan özel ekip tarafından yakalanan Cemal Metin Avcı, ifadesinde suçunu itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA