Pınar Gültekin'in katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pınar Gültekin'in katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı.

26.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:10

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı.

Zanlının yakınları, cinayetin ardından Avcı'nın Menteşe ilçesinde bulunan iş yerini kapattı, tabelaların üzerine siyah naylon örttü.

İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla "katil" yazıldı.

Zanlının yakınları, yazının olduğu bölümü gazeteyle örtmeye çalıştı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Pınar Gültekin'in katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu Politika
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı 3. Sayfa
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Magazin
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Politika
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada 3. Sayfa
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım 3. Sayfa
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı
Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Ozan Güven Hande Erçel Huysuz Virjin
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Şiddet Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Pınar Gültekin'in katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 15:40:18. #1.14#
title