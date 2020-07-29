Pınar Gültekin'in katil zanlısının eşi, zanlıdan boşanmak için dilekçe verdi
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Pınar Gültekin'in katil zanlısının eşi, zanlıdan boşanmak için dilekçe verdi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşi, zanlıdan boşanmak için dilekçesini mahkemeye verdi.

Pınar Gültekin'in katil zanlısının eşi, zanlıdan boşanmak için dilekçe verdi
29.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:55

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşi, zanlıdan boşanmak için dilekçesini mahkemeye verdi.

Avukat Doğukan Uzakgiden ile Muğla Adliyesine gelen Avcı'nın eşi, boşanma dilekçesini nöbetçi aile mahkemesine teslim etti.

İkili, daha sonra adliyeden ayrıldı.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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