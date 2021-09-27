PINAR GÜLTEKİN'İN KATİL ZANLISININ ANNESİ, BABASI, BOŞANDIĞI EŞİ VE ORTAĞI DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR - Haberler
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PINAR GÜLTEKİN'İN KATİL ZANLISININ ANNESİ, BABASI, BOŞANDIĞI EŞİ VE ORTAĞI DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Duruşmada söz verilen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı savunmasında, "Yedi sülaleme kadar herkes davaya dahil edilmeye çalışılıyor.

Duruşmada söz verilen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı savunmasında, "Yedi sülaleme kadar herkes davaya dahil edilmeye çalışılıyor. Aileme karşı bu ithamı kabul etmiyorum. Çöp varilindeki sigara izmaritiyle, diğer varille bu olayın ne ilgisi var" dedi.

Avcı'nın bu talebinin ardından mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, dört sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti koronavirüs olduğu için getirilmeyen tutuksuz sanık Mertcan Avcı'nın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve ABD'den istenen telefon dökümüne ilişkin müzekereye gelen cevabın incelenmesine de karar verip, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİL ZANLISININ ANNESİ, BABASI, BOŞANDIĞI EŞİ VE ORTAĞI DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: PINAR GÜLTEKİN'İN KATİL ZANLISININ ANNESİ, BABASI, BOŞANDIĞI EŞİ VE ORTAĞI DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR - Haberler
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