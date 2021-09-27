PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SANIK ANNE BAYILDI - Haberler
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PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SANIK ANNE BAYILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEGBİS'ten kaynaklanan sorunun çözülmesinin ardından duruşma yeniden başladı.

SEGBİS'ten kaynaklanan sorunun çözülmesinin ardından duruşma yeniden başladı. Savunma yapan Şükrü Gökhan Orhan, "Olayla hiçbir ilgim yok. Sadece Cemal'in babasıyla iş ortaklığımız var" dedi. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'in, "Bunlar ailece katil, Allah belanızı versin" sözleri üzerine anne Ayten Avcı baygınlık geçirdi. Ayten Avcı'ya ilk önce salondaki görevliler, sonra da adliyeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Avcı'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Şefika Gültekin ise salonu terk etti.

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Cavit AKGÜN - Tolga TAHÇI/ MUĞLA (DHA)

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SANIK ANNE BAYILDI

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SANIK ANNE BAYILDI

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SANIK ANNE BAYILDI

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SANIK ANNE BAYILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SANIK ANNE BAYILDI - Haberler
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