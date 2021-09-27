Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (4)

MUĞLA (DHA) - DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Muğla'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü 6'ıncı duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ile cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında ek iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma yoklamayla başladı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar haklarında hazırlanan iddianamenin Avcı'nın yargılandığı dosyayla birleştirilmesine karar verildi. Böylece dosyada sanık sayısı 6'ya çıkmış oldu. Mahkemeye heyetince, 4 sanığın çapraz sorgu ile savunmalarının alınmasına karar verildi.

Duruşma, sanık Ayten Avcı'nın savunması ile davam ediyor.

Cavit AKGÜN - Tolga TAHÇI/ MUĞLA