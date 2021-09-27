PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ - Haberler
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PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (2)Muğla'da, boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) babası Sıddık Gültekin, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MUĞLA (DHA) - Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (2)

Muğla'da, boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) babası Sıddık Gültekin, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gültekin, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağının daha mahkemede sanık olarak yargılanacak olmasını değerlendirdi. Gültekin, "Sürecin başından beri caninin yalnız olmadığını söylüyorduk. Neticede söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin ve ortağının içtiği sigaranın izmaritleri, Pınar'ın öldürüldüğü varilde bulundu. Biz sadece delil kararttıklarını değil cinayete de iştirak ettiklerini söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Dosyalar bugün birleşecek. 6 mahkemedir boşuna gidip, geliyoruz" dedi.

PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ
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Haber: PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ - Haberler
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