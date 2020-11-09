Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak
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Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak

09.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:39
Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile yardım ve yataklıktan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına bugün başlanacak.

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile yardım ve yataklıktan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına bugün başlanacak.

Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi eski sevgilisine ait çiftlik evinde, üzerine beton dökülmüş halde varil içinde bulaunan Pınar Gültekin'in katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aynı iddianamede Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da hakkında 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Avcı'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde duruşmaya SEGBİS ile katılma talebi de mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Duruşmanın ilk celsesi bugün 13.30'da başlayacak.


- İzmir
Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak
Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak
Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak
Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak
Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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