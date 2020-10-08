Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı
08.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:34
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç