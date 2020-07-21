Pınar Gültekin'in katil zanlısı benzin istasyonunda görüntülendi
Pınar Gültekin'in katil zanlısının bir benzin istasyonunda benzin alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının bir benzinlikte benzin alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü.
21.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:06
Pınar Gültekin'in katil zanlısının bir benzin istasyonunda benzin alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının bir benzinlikte benzin alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü.
Kaynak: AA