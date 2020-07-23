Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek ADANA'da Yüreğir Belediyesi, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ismini, bir parka verecek.

ADANA'da Yüreğir Belediyesi, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ismini, bir parka verecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından korkunç bir şekilde öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in isminin, yapımı devam eden bir parka verileceğini açıkladı. Toplum olarak gelenek ve görenekler çerçevesinde kadınlara karşı saygı duyduklarını belirten Kocaispir, "Bir parkımızı 'kadına şiddeti hatırlatan ve lanetleyen objelerle' donatıp hizmete açacağız. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA