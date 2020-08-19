Pınar Gültekin'in aile avukatı Sulh Ceza Hakimine başvurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pınar Gültekin'in aile avukatı Sulh Ceza Hakimine başvurdu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili aile avukatı Rezan Epözdemir soruşturma ile ilgili bazı belgelerin taraflarına verilmesi talebinde bulundu.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Sulh Ceza Hakimine başvurdu
19.08.2020 19:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:16

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili aile avukatı Rezan Epözdemir soruşturma ile ilgili bazı belgelerin taraflarına verilmesi talebinde bulundu. Kamera ve HTS sinyal analizlerine ilişkin taleplerinin reddedildiğini açıklayan Avukat Epözdemir, Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Avukat Epözdemir yaptığı açıklamada, "Biz kısıtlama kararına rağmen tarafımıza verilmesi gereken belgeleri talep etmiştik. Bunlar şüpheli müşteki ifadeleri, bilirkişi raporu ve hazır bulunmaya ehli bulunduğumuz tutanak ve belgelerdi. Ceza Mahkemesinin 234, ceza mahkemesinin 153'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasına atıf yapıyor. Dosyada bir kısıtlama kararı var. İsabetli bir karar. Bu karara biz itiraz etmedik çünkü başkaca fail ve fillerin olduğundan şüpheleniyoruz. Başsavcılık da bununla ilgili bir soruşturma yürütüyor. Dolayısı ile bu kararın hukuka uygun bir karar bizim açımızdan. Fakat bu karara rağmen bizim şüpheli müşteki beyanları, bilirkişi raporları ve hazır bulunacağımız varmaya muktedir olduğumuz belgelerin tarafımıza verilmesi lazım. Biz bir tatbikat istemiştik. Kolluk zaten bir tatbikat yapmış. Yer gösterme ve keşif şeklinde. Onun bir nüshasını istedik. Çünkü hazır bulunma yetkimiz var orada. HTS ve bazı analiz raporlarının bir nüshasını istedik. Kamera kayıtları ile dökümlerinin bir nüshasına keza istedik. Kamera kayıt ve HTS sinyal analizlerine ilişkin talebimiz reddedildi. Bunlar bilirkişi raporu hükmünde olmadığından denildi. Onun dışında şüpheli müşteki beyanları bunların hepsini temin ettik. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimine başvuru yaptık. İtiraz ettik. Bu karar hukuki dayanaktan yoksun mesnetsizdir diye. Bu belgelerin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Yargılama süreci ile ilgili biz de sürece katkı sunmak için. Bir yargılama aktörü olarak bunlara ihtiyacımız var. Bunların verilmesini istiyoruz ki, adaletin tecellisine, maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunalım" dedi.

"BAŞKA FAİLLER OLDUĞU YÖNÜNDE ŞÜPHELER VAR, BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ YAPTIRILIYOR"

Pınar Gültekin'in öldürülmesine yönelik başka faillerin olduğuna yönelik şüphelerin bulunduğunu, bu konuda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının bilirkişi incelemelerinin sürdüğünü belirten Epözdemir, "Olayla ilgili soruşturma çok geniş kapsamlı sürüyor. Başkaca fiil ve faillerin tespitine yönelik çalışmalar da sürüyor. Buna ilişkin şüpheler de var. Bu konuda bilirkişi incelemeleri de yaptırılıyor. Bu konuda detay vermem şu aşamada uygun olmaz. O soruşturmanın selametini başkaca faillerin tespitini ve yakalanmasına helal getirebilir. Ama o yönde kapsamlıca etraflıca bir çalışma yürüyor. Otopsi raporu gelip, bu raporlar tanzim edildikten sonra Eylül ayı gibi iddianamenin tanzim edileceğini düşünüyoruz. 'Tasarlama ve canavarca hisle eziyet çektirerek' kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli bir yargılama söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Güncel
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı 3. Sayfa
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı Güncel
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Diana Taurasi, Space Jam 2'de rol alacak
Eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Diana Taurasi, Space Jam 2'de rol alacak
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Aamir Khan Cem Yılmaz Halit Ergenç
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Antalya
Şu an buradasınız: Pınar Gültekin'in aile avukatı Sulh Ceza Hakimine başvurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 19:16:40. #1.14#
title