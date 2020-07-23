Pınar Gültekin'in adı Adana'da parka verilecek
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Pınar Gültekin'in adı Adana'da parka verilecek

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in adı Adana'da bir parkta yaşatılacak.

Pınar Gültekin'in adı Adana'da parka verilecek
23.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:31

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in adı Adana'da bir parkta yaşatılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, yazılı açıklamasında, kadın cinayetlerine tepki göstererek Gültekin'in katledilmesini kınadı.

Pınar Gültekin'in adını Adana'da bir parka vermek istediklerini aktaran Kocaispir, "Konuyu meclise getireceğiz. Meclis üyelerimizin onayı ile parka ismini vermek istiyoruz. Yapımı devam eden bir parkımızı kadına şiddeti hatırlatan ve lanetleyen objelerle donatıp hizmete açacağız. Bunun sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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