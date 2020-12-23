Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapıldı
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Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapıldı

23.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:35

Bağ evinin önünde alınan güvenlik önlemleri Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı bağ evine getirilmesi Bağ evinde keşif yapılması MUĞLA - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde keşif yapıldı.

Bağ evinin önünde alınan güvenlik önlemleri

Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı bağ evine getirilmesi

Bağ evinde keşif yapılması MUĞLA - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde keşif yapıldı.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapıldı
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapıldı
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapıldı
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:35:00. #1.14#
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