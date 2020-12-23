Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapıldı
23.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:35
Bağ evinin önünde alınan güvenlik önlemleri Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı bağ evine getirilmesi Bağ evinde keşif yapılması MUĞLA - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde keşif yapıldı.
Bağ evinin önünde alınan güvenlik önlemleri
Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı bağ evine getirilmesi
Bağ evinde keşif yapılması MUĞLA - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde keşif yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı