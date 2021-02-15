Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (4)
15.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:29
KARDEŞ SERBEST BIRAKILDIMahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi.
KARDEŞ SERBEST BIRAKILDI
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi.
Tolga TAHÇI - Aykut KURT Muğla
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI