Pınar Gültekin cinayetine ilişkin akaryakıt istasyonu ve AVM görüntüleri ortaya çıktı (1) MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri ve Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri de ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri ve Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntü dökümü -Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri -Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri -Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri -Detaylar GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ MUĞLA DHA

Kaynak: DHA