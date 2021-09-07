Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddianame
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Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddianame

Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddianame
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve boşandığı eşi hakkında cinayet sonrası bağ evine giderek cinayet delillerini gizlemekten iddianame hazırlandı.

Muğla'da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve boşandığı eşi hakkında cinayet sonrası bağ evine giderek cinayet delillerini gizlemekten iddianame hazırlandı.

2020 yılında 16 Temmuz'da ortadan kaybolan ve 20 Temmuz'da ormanlık alanda varil içinde önce yakılarak, ardından üzerine beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde olay yerindeki delilleri gizledikleri iddiası ile katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame ile 26 Eylül'de görülecek duruşmada dosyanın Cemal Metin Avcı'nın dosyası ile birleştirilmesi bekleniyor.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri surecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddianame
Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddianame
Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddianame

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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