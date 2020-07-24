Pınar Gültekin cinayetinde katil tek değil miydi? Pınar Gültekin'in annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in annesi kafaları karıştırdı. Anne, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in acılı annesi Şefika Gültekin, kızının cenaze töreninin ardından çarpıcı bir iddiada bulundu ve katilin tek başına olmadığını dile getirdi. Öte yandan Cemal Metin Avcı, emniyetteki sorgusunda, "Her şeyi kendi başıma yaptım" demişti.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Kızının cenazesinde konuşan annesi Şefika Gültekin, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" diye konuşmuştu.

VARİLİ TAŞIMA KONUSUNDA YARDIM ALDI MI?

Avcı'nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı.