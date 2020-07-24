Pınar Gültekin cinayetinde katil tek değil miydi? Pınar Gültekin'in annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor

Pınar Gültekin cinayetinde katil tek değil miydi? Pınar Gültekin'in annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in annesi kafaları karıştırdı. Anne, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin cinayetinde katil tek değil miydi? Pınar Gültekin'in annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
24.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:31

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in acılı annesi Şefika Gültekin, kızının cenaze töreninin ardından çarpıcı bir iddiada bulundu ve katilin tek başına olmadığını dile getirdi. Öte yandan Cemal Metin Avcı, emniyetteki sorgusunda, "Her şeyi kendi başıma yaptım" demişti.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Kızının cenazesinde konuşan annesi Şefika Gültekin, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" diye konuşmuştu.

VARİLİ TAŞIMA KONUSUNDA YARDIM ALDI MI?

Avcı'nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı.

İlgili Haberler

Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Manşet

Haberler

Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi 3. Sayfa
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Politika
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken...
Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılıyor Güncel
Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılıyor
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Spor
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde 'Hakaret ettiğini duydum' diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Yaşar Güler Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Yılmaz Vural Nihat Özdemir Ali Palabıyık
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Pınar Gültekin cinayetinde katil tek değil miydi? Pınar Gültekin'in annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 09:32:14. #1.14#
title