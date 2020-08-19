Pınar Gültekin cinayetinde ailenin avukatının, tatbikat raporu ve HTS talebi reddedildi
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Pınar Gültekin cinayetinde ailenin avukatının, tatbikat raporu ve HTS talebi reddedildi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin talepleri başsavcılıkça reddedildi.

19.08.2020 19:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:54

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin talepleri başsavcılıkça reddedildi.

Epözdemir, Muğla Adliyesi önünde gazetecilere, başsavcılık makamına yeni taleplerini içeren ek dilekçe sunduklarını fakat kamera kayıt ve HTS sinyal analiz raporlarına ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin, "bilirkişi raporu hükmünde olmadığı" gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Dosyadaki kısıtlama kararının isabetli bir karar olduğunu belirten Epözdemir, başkaca fail ve fiillerin olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi.

Epözdemir, kendilerinin alması gereken belgeler olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Kamera kayıt ve HTS sinyal analiz, tatbikat raporlarına ilişkin talebimiz, bilirkişi raporu hükmünde olmadığı için reddedildi. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yaptık. Karara itiraz ettik. Belgelerin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Biz de sürece katkı sunmak için bir yargılama aktörü olarak bunlara ihtiyacımız şüphesizki var. Adaletin tecellisine, maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunalım."

Epözdemir, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı reddettiğini, "Ben sadece arabayla aldım, götürdüm." dediğini fakat ertesi gün suçu itiraf ettiğini anımsattı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Pınar Gültekin cinayetinde ailenin avukatının, tatbikat raporu ve HTS talebi reddedildi

Kaynak: AA

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