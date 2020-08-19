Pınar Gültekin cinayetinde ailenin avukatı başka faillerin araştırılmasını talep etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pınar Gültekin cinayetinde ailenin avukatı başka faillerin araştırılmasını talep etti

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinde katil zanlısına başka şüphelilerin de yardım etmiş olabileceği iddiasının araştırılması talep edildi.

Pınar Gültekin cinayetinde ailenin avukatı başka faillerin araştırılmasını talep etti
19.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:51

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinde katil zanlısına başka şüphelilerin de yardım etmiş olabileceği iddiasının araştırılması talep edildi.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesi önünde gazetecilere, Başsavcılık makamına yeni taleplerini içeren ek dilekçe sunduklarını söyledi.

Dosyada kısıtlama kararı olduğunu ifade eden Epözdemir, bunu mağdur ailenin de desteklediğini kaydetti.

Planlı, programlı, soğukkanlı bir cinayet sürecinin olmasının olayda başka faillerin de bulunması ihtimalini güçlendirdiğini öne süren Epözdemir, "Şüpheliye yardım eden başka faillerin de olduğu kanaatindeyiz. Bunun araştırılmasının yanında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçunun da dosyaya ilave edilmesini talep ettik. Şüphelinin maktulün telefonunu başka bir yerden baz ve sinyal kaydı versin diye bir çaba içerisine girmesi, telefonu 3 parçaya ayırıp değişik yerlerde bırakması, önce odunla yakmaya çalışıp, sonra beton döküp akabinde bir palet yardımıyla cesedi dereye atması yardım eden birini işaret ediyor. Olayın oluş şekline baktığımızda, suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi, değiştirilmesi safahatına baktığımızda, biz yardım eden müşterek fail düzeyinde mutlaka başkaca faillerin de olayın içinde olduğu kanaatindeyiz." şeklinde konuştu.

"Henüz otopsi raporu tanzim edilmedi"

Pınar Gültekin'in otopsi raporunun henüz hazır olmadığının bilgisini veren Epözdemir, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda biyolojik incelemenin yapılmasının ardından sonuçların Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini burada ölümün zamanı ve sebebinin net bir şekilde tespit edileceğini kaydetti.

Talepleri üzerine, Gültekin'in iki arkadaşının ifadelerinin ikinci kez alındığını belirten Epözdemir, şöyle konuştu:

"Kamera kayıtlarıyla ilgili incelemeler yapılıp, bilirkişi raporları tanzim ediliyor. HTS analiz raporları da tanzim ediliyor. Tabii dosyada kısıtlama kararı var. Biz HTS analiz raporlarını, kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi ve raporu varsa raporu, adli tıp raporlarını, biyolojik inceleme, parmak izi incelemelerine ilişkin bilirkişi raporlarını, varsa gelmişse otopsi raporunu ve şüphelinin olayı tamamen inkar ettiği 20 Temmuz tarihli jandarmada alınan beyanını istiyoruz. Çünkü savcılık beyanı bizde var. 4 sayfa. Bize göre orada aksakallı dedenin eksik olduğu, ezberletilmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik bir kerameti kendiliğinden menfur bir ifade var. Ama biz bir gün öncesinde kollukta alınan ifadeyi istedik."

Başsavcılığın şu an bu taleplerini değerlendirmekte olduğunu bildiren Epözdemir, "Saat 14.00'da yeniden gireceğiz. Taleplerimizin hangilerinin kabul görüp görmediğine bakacağız. Ona göre o belgeleri de isteyeceğiz. Bir de haksız tahrik meselesi var. Şüphelinin bundan faydalanmaya yönelik beyanları var. 'Efendim bana tehdit mesajları çekti. Benden menfaat temini talebi vardı' diyor. Bu mesajları başsavcılığa ibraz etmemiş. Mesaj yok. 'Sildim' diyor. 'Bana bıçak çekti, kolumu çizdi.' Olay yerinde bıçak yok. Hiçbir şekilde tespit edilmiş bir bıçak nerede? Yok." ifadelerini kullandı.

Kurgulanmış ifadeye itibar edilmemesini talep ettiklerini aktaran Rezan Epözdemir, tahkikat ve soruşturmanın genişletilmesi için taleplerini yazdıklarını, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının da eylül ayı içerisinde iddianameyi hazırlamasını beklediklerini ifade etti.

Epözdemir, "Hem tasarlama, hem canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82 maddesi ne göre bizim iç hukukumuzdaki en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli bir iddianame tanzim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Olaya ilişkin yeni bir gözaltı bilgisinin henüz olmadığını belirten Epözdemir, başsavcılığın soruşturmayı titiz şekilde yürüttüğünü ve adalete güvendiklerini dile getirdi.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Ekonomi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 3. Sayfa
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
Ziftten kurtarılan yavru köpeğe yaşadığı olayla müsemma bir isim verildi
Ziftten kurtarılan yavru köpeğe yaşadığı olayla müsemma bir isim verildi
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak
Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, Barcelona ile sözleşme imzaladı
Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, Barcelona ile sözleşme imzaladı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Aamir Khan Cem Yılmaz Tamer Karadağlı
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Otomobil
Şu an buradasınız: Pınar Gültekin cinayetinde ailenin avukatı başka faillerin araştırılmasını talep etti - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 15:54:31. #1.15#
title