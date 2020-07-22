Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi
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Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi

Kayseri'de, Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi protesto edildi.

22.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:49

Kayseri'de, Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi protesto edildi.

Kayseri Kadın Bileşenleri Platformu öncülüğündeki bazı sivil toplum örgütü temsilcileri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelip, kadın cinayetlerini protesto eden pankart açtı. Taşıdıkları dövizlerle Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösteren grup üyesi kadınlar, bir süre slogan attı.

Burada basın açıklaması yapan Türk Kadınlar Birliği Başkan Yardımcısı Nilüfer Bıçakcıoğlu cinayeti kınadı.

Bıçakçıoğlu, "Tüm siyasi görüşler bir tarafa bırakılıp, kadına şiddetin önlenmesi ön plana çıkarılmalıdır. Bu ülkenin namuslu, vicdanlı, ahlaklı erkekleri var. Bir avuç kötünün bütün gündemi belirlemesi haksızlık. Ancak bütün erkeklerin de kadına şiddeti konusunda mücadele içinde olması gerek." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından alkışlarla bir süre daha protestoyu devam ettiren grup daha sonra dağıldı.

Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi

Kaynak: AA

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