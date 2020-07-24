Pınar Gültekin cinayeti önlenebilir miydi? Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayeti, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayeti, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Ayşen Ece Kavas, Mirgun Cabas'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Kavas, "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanmamasının erkeklere cesaret verdiğini" söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com