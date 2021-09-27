MUĞLA (İHA) - Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına devam edildi

Davada sanık sayısı 6'ya çıktı

Avcı'nın eski eşi "Ben de mağdurum. Koruma talep ediyorum"

MUĞLA - Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin 6'ncı duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza mahkemesinde devam ediyor.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı duruşmaya, haklarında delilleri yok etme suçundan iddianame hazırlanan Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve babasının iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan da katıldı.

Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılandığı davada, yeni iddianame ile yargılanacak kişi sayısı 6'ya yükseldi. Duruşmada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anne, baba, iş ortağı ve eski eşi ile ilgili hazırlanan iddianame sonrası dosyanın Cemal Metin avcı dosyası ile birleştirilmesi mahkeme tarafından kabul edildi.

Avcı'nın eski eşi Eda Karagün koruma talep etti

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün, duruşmada verdiği ifadede, medyada boy boy fotoğraflarının çıktığını belirterek koruma talebinde bulundu. Eda Karagün verdiği ifadede, "Cemal'in işlediği cinayet ile benim alakam yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kıza bir şey yapmış olabilir diye bağ evine gittim. En büyük mağdurlardan birisi benim. Koruma talep ediyorum. Tek başıma bir çocuk büyütüyorum. Kızımla birlikte yeni bir hayata hazırlanıyoruz" dedi ve Pınar Gültekin'in en son Cemal ile görüştüğünü öğrendikten sonra yaylaya gittiğini söyledi. Karagün, "Çünkü o süreçte yaylada çok fazla zaman geçirmişti. Yemek yemiyordu şüphelendim" diye konuştu.

Karagün, "Bağ evine gittiğimi hiç saklamadım"

Eda Karagün, "Olayı öğrendikten sonra istişare etmek için Cemal'in babasını aradım. Panik halindeydik. Bağ evine 4 kişi gittik. Önce depoya girdik. Sonra eve girdik. Evde detaylı temizlik yapılmıştı" diye konuştu ve sorulan soru üzerine Mertcan Avcı ile tutuklandıktan sonra görüşmediğini, varil konusunda aralarında konuşma geçmediğini belirtti.

Eda Karagün son olarak bağ evine gittiğini hiç saklamadığını, ifadelerinde de söylediğini belirtti.

Baba Selim Avcı cinayeti karakol komutanından öğrenmiş

Duruşmada ifade veren baba Selim Avcı, "Bağ evine eşim, ben, Gökhan ve Eda ile birlikte gittik. Eda tek başına gitmek istedi. Biz de yalnız bırakmak istemedik. Evin temiz olduğunu Eda söyledi bize. Orayı biz depo olarak kullanıyoruz. 20 dakika durduk. Eşim ve Gökhan sigara içmişler. Sigarayı bidonu içine attılar. Sonra eve döndük" dedi.

Baba Avcı, olay yaşandığı ayın 21'i sabahı karakol komutanının kendisini aradığını, Cemal'in suçunu itiraf ettiğini söylediğini belirtti ve cinayeti de o zaman öğrendiğini dile getirdi.

"Allah bu barın belasını versin"

Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı ise, "Selim aradı beni. 'Cemal Metin kavgaya karışmış, gel dedi' 'Buraya gel konuşacağız' dedi. Kavgadan dolayı sorguya çekiliyor sanıyorum. Pınar Gültekin'den dolayı olduğunu öğrendim. Barda tanımıştır diye düşündüm. Allah bu barın belasını versin dedim. Eda yaylaya gideceğim deyince hep birlikte gittik. Depoya, etrafa baktık. Sigara içtik orada. Bidon her zaman orada durur zaten. Çöp atmaya üşeniyorlar. Biz de sigaralarımızı oraya attık" diye konuştu.

"Benim olayla alakam yok"

İş ortakları Şükrü Gökhan Orhan da, "Benim olayla alakam yok. Cemal kavgaya karışmış diyerek Ayten Hanım'ı almaya gittim. Babasıyla ortağım sadece" ifadelerini kullandı.

İfadelerin ardından ara verilen duruşma çapraz sorgulama ile devam eti.